رئيس حزب تركي معارض عن مقتل جمال خاشقجي: يجب جلب الفاعل إلى تركيا

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس حزب "الحركة القومية" التركي المعارض، دولت بهتشلي، أنه يجب جلب المسؤول عن قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى تركيا ومحاكمته فيها.

وقال بهتشلي وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية عن قضية مقتل خاشقجي: "يجب جلب الفاعل إلى تركيا ومحاكمته فيها"، على حدب تعبيره.

وأضاف رئيس الحزب التركي المعارض قائلا: "أنجزت الحكومة التركية عملا هاما بتتبعها أدق تفاصيل جريمة مقتل خاشقجي وشرح القضية على صعيد العلاقات الدولية".

وفي سياق آخر، قال بهتشلي إن استشارة أمريكا لأنقرة بشأن انسحاب الأولى من سوريا يمثل إشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه تركيا في "إعادة تكوين" الشرق الأوسط، ولفت إلى أن كلمة أنقرة باتت مسموعة في المنطقة.

يذكر أن خاشقجي قد قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية على يد مجموعة من ضباط المخابرات السعودية، اعتبرتهم المملكة "مارقين"، وذلك في 2 أكتوبر/تشرين أول، ولم يتم الكشف عن مكان جثته بعد.