نتنياهو: لن نقبل بالتموضع العسكري الإيراني في سوريا

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن إسرائيل لن تسمح بتموضع عسكري إيراني في سوريا، وذلك بعدما أعلنت سوريا عن شن الجيش الإسرائيلي غارات على أراضيها.

وقال نتنياهو، خلال مراسم تخرج مجموعة جديدة من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، إنه "لن نقبل بالتموضع العسكري الإيراني في سوريا الموجه ضدنا. نعمل ضده بشكل حازم ومستمر أيضا في هذه الأيام بالذات".

وأضاف: "قلت إننا لن نُردع من القيام بكل ما يلزم. فلزم الأمر ونحن نتحرك. قرار الرئيس ترامب بإخراج الجنود الأمريكيين من سوريا لا يغير سياستنا. نحن نتمسك بخطوطنا الحمراء في سوريا وفي كل مكان آخر".

كما أشار نتنياهو إلى عملية "درع الشمال" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وقال: "نحن نقضي على الأنفاق الإرهابية التي حفرها حزب الله واحدا تلو الآخر. اعتقد حزب الله أنه سينتج سلاحا مدمرا ضدنا ونحن تغلبنا عليه بالحيل وبالجرأة وبالعزيمة".