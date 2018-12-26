نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إن على النظام السوري أن يسيطر على المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية في الفترة المقبلة.

وقالت زخاروفا: "السؤال الجوهري المطروح: من سيستلم زمام السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها أمريكا في سوريا؟".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: "بكل وضوح، وبحسب القانون الدولي ومع الأخذ بالاعتبار ما عاشته سوريا والشعب السوري، يجب أن تكون السيطرة للحكومة السورية".

وأشارت زخاروفا إلى أن روسيا لا تمتلك معلومات عن وجود محادثات بين واشنطن والنظام السوري بهذا الشأن، بعد.