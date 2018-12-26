نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت مصدر عسكري بالجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لصواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة على لسان المصدر الذي لم تسمه، قوله إن الدفاعات السورية تمكنت من إسقاط معظم هذه الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، مؤكدا أن "أضرار العدوان اقتصرت على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح".

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للتعليق، إلا أن الأخير قال إنه لن يعلق على هذه التقارير.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لصاروخ مضاد للطائرات أطلق من الأراضي السورية، مؤكدا على عدم وقوع إصابات أو أضرار.