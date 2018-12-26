ترامب في زيارة مفاجئة للعراق: ليس لدي خطط لسحب القوات الأمريكية

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف البيت الأبيض، الأربعاء، عن زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى العراق، للقاء القوات الأمريكية هناك وتوجيه الشكر لهم على خدمته، وذلك بمناسبة الكريسماس.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صورة لترامب وميلانيا وسط جنود أمريكيين، قائلة إنهما سافرا إلى العراق لزيارة القوات الأمريكية وشكرهم على خدمتهم ونجاحهم وتضحياتهم وتهنئتهم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس).

وفي أول زيارة له إلى جنود أمريكيين في مناطق صراع، قال ترامب، في قاعدة "الأسد" الجوية غرب بغداد، إنه ليس لديه أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.

وأضاف ترامب أنه "يمكن استخدام العراق كقاعدة إذا أردنا أن نفعل شيئا في سوريا"، مدافعا عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة تنظيم "داعش".