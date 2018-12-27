أمر ملكي بتدشين الهيئة السعودية للفضاء برئاسة سلطان بن سلمان

نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، أمرا ملكيا بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء برئاسة الأمير سلطان بن سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخبر على النحو التالي:

"الرقـــم: أ / 148

التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 147 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء".

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.

ثانياً: يتولى سموه القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

يشار إلى أن الوكالة السعودية نقلت التفاصيل الخاصة بتدشين الهيئة وذلك على النحو التالي:

"الرقــــم: أ / 147

التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13)

بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (2081) بتاريخ 12 / 1 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.

ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".