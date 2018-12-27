أمر ملكي بتدشين الهيئة السعودية للفضاء برئاسة سلطان بن سلمان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، أمرا ملكيا بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء برئاسة الأمير سلطان بن سلمان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخبر على النحو التالي:
"الرقـــم: أ / 148
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 147 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء".
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.
ثانياً: يتولى سموه القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
يشار إلى أن الوكالة السعودية نقلت التفاصيل الخاصة بتدشين الهيئة وذلك على النحو التالي:
"الرقــــم: أ / 147
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13)
بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (2081) بتاريخ 12 / 1 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.
ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".