أول تعليق من قرقاش بعد إعادة فتح سفارة الإمارات في سوريا

نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له على خطوة بلاده الخاصة بإعادة فتح سفارتها في دمشق، اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قرار بلاده بأنه يأتي بعد "قراءة متأنية للتطورات".

وأوضح قرقاش، في حسابه على موقع "تويتر": "قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات؛ ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري؛ حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قرقاش أن "الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي".

وقال قرقاش: "تسعى الإمارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري".