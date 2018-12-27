دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى بالسعودية، على وسم "النقاب تحت رجلي" بعد أن تصدر قائمة المواضيع التي غرد حولها السعوديون، مستشهدا بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

وقال الغيث في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، على الوسم ذاته: " لاحظت اليوم هاشتاق النقاب تحت رجلي، ولكونه قد بلغ الترند؛ فأقول: الحجاب واجب، وأما النقاب فمسألة فقهية اجتهادية، ولا يوجد قانون يفرض لبسه ولا خلعه، وهو حرية شخصية سواءً كنتِ مجتهدة أو مقلدة لفتوى، لكن لا يجوز هذا التطرف والاعتداء بوضعه تحت رجلك، وهذا مُحرَّم ومُجرَّم".

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وتنص المادة السادسة من جرائم المعلوماتية بالسعودية على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

ويذكر أن الوسم شهد تفاعلات واسعة تجاوز عددا 64 ألف تغريدة وتعليق انقسم بها المغردون بين مؤيد ومعارض لهذا الطرح منهم من استشهد بفتاو لرجال دين سعوديين وذهب آخرون إلى الاستشهاد بمقاطع عن حقوق المرأة والحريات العامة.