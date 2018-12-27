بأمر الملك سلمان.. إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه وتكليفه بآخر جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، إعفاء المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في البلاد.

جاء ذلك بحسب الأمر الملكي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وجاء نصه على النحو التالي:

"الرقـــم : أ / 158

التاريـخ : 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 206 ) بتاريخ 4 / 4 / 1438 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 266 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ، ورقم ( أ / 335 ) بتاريخ 15 / 12 / 1438 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية النبأ التالي:

"التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 2 / 1 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/261) بتاريخ 4 / 10 / 1439هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".