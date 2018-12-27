دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، رسالة إلى الممللة العربية السعودية بشأن "المتعاون المحلي"، وذلك في معرض حديثه عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية تصريحات أوغلو، إذا قال إن "السلطات السعودية تطالب باستمرار معلومات من أنقرة، لكنها تتجاهل الكشف عن المتعاون المحلي الذي تم تسليم جثة الإعلامي جمال خاشقجي له، ولا مكان لجثته".

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وفي كلمة ألقاها أوغلو، خلال مؤتمر "أهمية العلاقات الدولية في تركيا"، بجامعة "صباح الدين زعيم" في إسطنبول، قال إن "عدم تعاون السعودية في الكشف عن ملابسات خاشقجي، يستدعي الحاجة إلى تحقيق دولي في هذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول.

ويضيف أوغلو: "لأننا تصرفنا إلى الآن بشفافية، وقمنا بفعل كل ما يلزم للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، وشاركنا الوثائق والمعلومات مع الرأي العام العالمي، إلا أنه لا جديد من الجانب السعودي".

وتابع: "إلى الآن لا يعرف مكان الجثة، من هو المتعاون المحلي، يقولون لنا يمكننا فقط إرسال رسم تقريبي، هل هو شخص رأيتموه في الشارع على وجه الصدفة لترسلوا لنا رسمه التقريبي؟ عليكم إبلاغنا باسم المتعاون المحلي الذي تعاونتم معه من قبل لتسليم الجثة إليه".

وأردف بقوله: "من هؤلاء الأشخاص ومن هم المسجونين (المشاركين في عملية قتل خاشقجي والمسجونين في السعودية)؟ ليس هناك معلومات بشأن إفاداتهم"، مضيفا: "يريدون دائما الحصول على معلومات منا (..) إذا هناك حاجة لتحقيق دولي"، حسب تعبيره.