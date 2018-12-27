"شهادة مبارك" تبرز بتويتر.. ومغردون بين "كذاب" و"بطل قومي"

نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت الشهادة التي أدلى بها الرئيس المصري الأسبق، حسني مةبارك في قضية اقتحام الحدود الشرقية على مواقع التواصل الاجتماعي، لينقسم المغردون بين مؤيد وصف مبارك بـ"البطل القومي" وآخرين ذهبوا إلى أنه "كاذب يسعى لمحاية ولديه".

وطلب مبارك خلال الجلسة وهي الأولى من نوعها التي يوجد فيها إلى جانب الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، موافقة القوات المسلحة والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية. وجاءت أغلب إجاباته على أسئلة القاضي مقتضبة أو غير حاسمة متذرعا بأنه يحتاج إلى إذن من الجيش والرئاسة حتى لا يواجه اتهامات بإفشاء معلومات تخص الأمن القومي.

وقال مبارك إن رئيس المخابرات آنذاك اللواء الراحل عمر سليمان أبلغه باقتحام الحدود الشرقية بعد 25 يناير وإن المسلحين الذين اقتحموا الحدود بلغ عددهم 800 شخص. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالا تمس بسلامة أمن البلاد.

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