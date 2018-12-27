تداول صور محمد بن سلمان أعلى جبل اللوز.. من كان بصحبته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حساب "هاشتاق السعودية" عبر موقع "تويتر" ، الخميس، صورتين لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في "جبال اللوز بتبوك أثناء قضائه إجازته السنوية".

وتداول مغردون الصورتين لولي العهد السعودي، فيما كشف موقع قناة "العربية" السعودية التفاصيل الخاصة بالمشهدين.

وذكرت القناة في تقريرها الذي نشرته مع مجموعة من الصور أنه "بعد الأوامر الملكية السعودية لإعادة تشكيل مجلس الوزراء، انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعدد مع أعضاء المجلس بملابس رياضية في أعلى جبل اللوز في تبوك"، لافتا إلى أن "ذلك في رحلة استكشافية جبلية في (نيوم)، يتوسطهم ولي العهد السعودي".

وتضيف القناة أنه "ظهر في الصورة التي حققت انتشاراً واسعاً وزير التجارة الدكتور، ماجد القصبي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان".

وتنوعت التعليقات على الصور المتداولة، فكتب حساب "مسره": "الغالي يدعم السياحة الداخلية"، بينما ردد "الرزيقي": " الله يحفظه أفضل شخصية في 2018 رجل بكل معنى الكلمة"، حسب تعبيره.

وفيما يلي أبرز التعليقات: