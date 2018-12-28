بعد إعفائه كوزير للخارجية.. ما هي مهام الجبير الجديدة كوزير دولة للشؤون الخارجية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعفي عادل الجبير، مساء الخميس، من منصبه كوزير للخارجية السعودية، بأمر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن تغييرات وزارية واسعة، وعين وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.
مهمة الجبير الجديدة في هذا المنصب المستحدث تتمحور حول التفرغ لإدارة الأعمال السياسية والدبلوماسية، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
على الصعيد الآخر، ستتركز مهمة وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم العساف على إدارة وزارة الخارجية بكافة أعمالها وقيادة برامجها التطويرية، وفقا لتغريدة الوزارة ذاتها التي قالت فيها: "وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يقودان دبلوماسيتنا.. المؤسسة العريقة تتطور، والحضور الدولي يتنامى".
ونقلت الخارجية السعودية تصريحات للجبير بعد صدور الأوامر الملكية، قال فيها: "الأوامر الملكية المباركة تعكس العزم المتجدد على مواصلة التحديثات واستمرارية التطوير لتحقق بلادنا رؤيتها الطموحة".