خالد بن أحمد بعد إعادة فتح سفارة البحرين بدمشق: سوريا بلد عربي رئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، إن سوريا تعتبر بلدا عربيا رئيسيا، مؤكدا وقوف البحرين مع حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة. نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من اي انتهاك. ونقف معه في اعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".

وتأتي تغريدة الشيخ خالد بن أحمد بعد إعلان الخارجية البحرينية، مساء الخميس، إعادة فتح السفارة، حيث قالت في بيان نقلته الوكالة الرسمية بالبلاد: "تؤكد وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

ويذكر أن الإمارات أعلنت في وقت سابق، الخميس، إعادة فتح سفارتها في سوريا، ليعلق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن هذه الخطوة قائلا في تغريدة: "قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات؛ ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري؛ حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها".