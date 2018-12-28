إيران عن زيارة ترامب للعراق: اضطر للدخول بصورة سرية لصوصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اضطر للدخول إلى العراق بصورة سرية و"لصوصية" على حد تعبيره، تحت إجراءات أمنية واستخباراتية مشددة.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "كما قال السید ترامب فی خطابه في حشد العسكریین الامیركیین فی قاعدة 'عین الاسد' (الجویة غرب العراق) فانه ورغم تدخلاتهم التي لا تحصي ونفقاتهم بالاف ملیارات الدولارات والاثمان الباهضة التي دفعوها علي حساب سمعتهم التي لا تعوض للشعب الأمیركي، والتي ادت إلى التواجد العسكري اللاقانوني وغیر المشروع في المنطقة خاصة العراق، فانه مضطر لان یدخل ارض احدى دول المنطقة بصورة سریة تماما او بالاحري بلصوصیة وتحت اشد الاجراءات الاستخباریة – الامنیة وان یتعرض هكذا للانتقاد من المحللین وعدم اكتراث من المسؤولین العراقیین والمعارضة من الشعب العراقي".

وتابع قاسمي قائلا: "حكومات وشعوب المنطقة لا تسمح ابدا للاجانب المعتدین والمنبوذین باستغلال الامور لاثارة التفرقة بین دول المنطقة.. لیست أمريكا الطامعة والداعمة للإرهاب بكل معنى الكلمة بل ان شعوب المنطقة الواعیة هي التي تمكنت بإدراكها الصائب للظروف توقیتها الصحیح ومراكمتها لامكانیاتها المادیة والمعنویة من دحر وهزیمة الارهابیین الذین تم اعدادهم وتسلیحهم وتمویلهم من قبل أمريكا والصهیونیة".

وأردف: "لاشك انه سوف لن یمر وقت طویل لتدرك جمیع دول المنطقة بان استتباب الاستقرار والامن بالمنطقة غیر ممكن دون الاعتماد علي مصادرها وطاقاتها الداخلیة والاقلیمیة والدولیة وان القوات الاجنبیة ستضطر لمغادرة المنطقة كلها عاجلا ام آجلا".