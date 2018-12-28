نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

الجبير لـCNN: سنحصل على قدرات نووية إذا فعلت إيران ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر عادل الجبير، عن شكره وعرفانه للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في أول تغريدة له بعد صدور الأمر الملكي بإعفائه من منصبه كوزير للخارجية وتعيين إبراهيم العساف خلفا له.

وقال الجبير في تغريدته: "أرفع الشكر والتقدير والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء".

وفي تغريدة منفصلة قال الجبير الذي عيّن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "أتطلع للعمل مع أخي وزميلي معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية سائلاً الله له التوفيق بمهام عمله".

ويذكر أن اعفاء الجبير جاء ضمن سلسلة من التغييرات الوزارية الواسعة التي أمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع احتفاظ عدد من الوزراء بمناصبهم منهم وزيرا المالية والطاقة.