باليوم ذاته على الإعلان الإماراتي.. البحرين تعيد فتح سفارتها بسوريا

مراسل CNN من قلب دمشق.. كيف هي الحياة داخل الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق، وذلك في إعلان يأتي باليوم ذاته الذي أعلنت فيه الإمارات إعادة فتح سفارتها بسوريا.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "تعلن وزارة الخارجية عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

00:59 سوريا.. شوارع القامشلي تتزين احتفالاً بعيد الميلاد

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

ويذكر أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال في تغريدة له تعقيبا على قرار إعادة فتح سفارة بلاده بسوريا: "قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات؛ ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري؛ حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها".