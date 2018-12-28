وزير الخارجية السعودي الجديد: قضية خاشقجي "أحزنتنا" لكن "لا نمر بأزمة"

نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

لندن (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم عبدالعزيز العساف إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي "أحزن" كل السعودية، لكنه يرفض فكرة أن البلاد تمر بأزمة.

وأوضح العساف لوكالة الأنباء الفرنسية في مقابلة أجريت معه، الجمعة، أن "قضية جمال خاشقجي أحزنتنا جميعًا وقد اتخذت الحكومة إجراءات قوية في هذا الشأن".

وتابع: "لكننا جميعا لا نمر بأزمة. نحن نمر بعملية تحول، وهي تحول البلد بأكمله... سواء كنا نتحدث عن سياسي واقتصادي واجتماعي وغير ذلك".

وأوضح: "إن تعييني وإعادة بناء مجلس الوزراء لا علاقة له بمسألة خاشقجي". كما أشاد وزير الخارجية الجديد بعمل سلفه عادل الجبير وقال إنه سيظل منخرطا بقوة في خدمة الدبلوماسية السعودية.

ولفت الأنظار إلى أن "عادل الجبير سيلعب دورا رئيسيا... وفي الواقع، نحن نكمل بعضنا البعض. هذا لا علاقة له بكفاءته، وقد ثبت كفاءته؛ ولهذا السبب فهو مستمر في عضوية مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية"، حسب تعبيره.