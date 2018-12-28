دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، مساء الخميس، بتعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ابن الأمير بندر بن عبدالعزيز، سفير السعودية الأسبق بأمريكا، وزيرا للحرس الوطني.

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الأمير الشاب من 7 أغسطس 1986، وأنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض وكان الثاني على المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والتحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالاً تجارية أثناء دراسته الجامعية.

وفيما يتعلق بخبراته العملية، ذكر تقرير الوكالة السعودية أن الأمير "عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض وعمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان وليا للعهد في 18/7/1433. وعمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم".

وصدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، ثم صدر الأمر الملكي بتعيينه عضواُ في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تلاه صدور أمر ملكي بتعيينه رئيساُ لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز ثم أمر ملكي آخر بتعيينه عضوا في مجلس المحميات الملكية وعضو مجلس مشروع آمالا ثم عضو مجلس إدارة مشروع الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.