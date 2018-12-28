الجيش السوري يعلن دخول منبج.. وأردوغان: حرب نفسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت القيادة العامة للقوات السورية، الجمعة، دخول وحدات عسكرية إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع العلم السوري فيها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وذكرت الوكالة في تقريرها نقلا عن الجيش: "انطلاقا من الالتزام الكامل للجيش بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

وأضاف بيان الجيش: "القيادة العامة للجيش إذ تؤكد على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية تجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سورية الطاهر".

من جهته قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، في تعليق على التطورات التي تشهدها منبج السورية: "نعلم أن النظام السوري يقوم بعملية نفسية.. نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في شريط عاجل.