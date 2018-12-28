مقتل اثنين سائحين وإصابة 10 آخرين في انفجار استهدف حافلتهم بمصر

نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين إثر انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور الحافلة التي كانت تقلهم بمحافظة الجيزة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية المنشور على موقع "فيسبوك" أنه "بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالي الساعة 6.15 مساءً (التوقيت المحلي للبلاد) انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا (فيتنامي الجنسية)، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة (مصريين الجنسية)".

أضافت أنه "انتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وجاري استكمال عمليات الفحص"، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية.