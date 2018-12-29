قرقاش يدعو العراق إلى احترام سيادة البحرين بعد "سابقة خطيرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، السبت، أن قاعدة احترام السيادة أساسية في العمل العربي، منتقدا تأسيس مكتب لائتلاف "شباب 14 فبراير" البحريني المعارض في بغداد.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن تأسيس مكتب "ائتلاف شباب ١٤ فبراير" في بغداد "مستنكر" ويمثل "سابقة خطيرة" في التدخل في الشؤون الداخلية". وأكد قرقاش وقوف الإمارات إلى جانب البحرين "في رفضها لشرعنة الائتلاف الذي سعى عبر العنف لتقويض أمنها"، مضيفا أن "قاعدة احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية استدعت، الإثنين الماضي، القائم بأعمال سفير العراق لدى البحرين، حيث احتجت على تأسيس مكتب في بغداد لائتلاف "شباب 14 فبراير" الذي تصنفه السلطات البحرينية كـ"منظمة إرهابي"، كما احتجت البحرين على تصريحات نوري المالك رئيس وزراء العراق الأسبق، خلال الاحتفالية بتأسيس مكتب "ائتلاف 14 فبراير".

وقال المالكي في الاحتفالية إنه "ما رأيت معارضة حضارية كالمعارضة البحرينية، لم تذهب إلى العنف، ولم تمارس الطائفية، ولم تتحدث إلا بلغة الدستور والقانون والاحتكام لإرادة الشعب". وأضاف المالكي أن "التمييز والتهميش والإلغاء قد بلغ حدا قاسيا على معارضة البحرين". ودعا المالكي السلطات البحرينية إلى الحوار مع المعارضة "من أجل حماية البحرين سنة وشيعة وإبعادها عن الطائفية والتدخلات الخارجية"، على حد تعبيره.