محمد بن زايد يوجه رسالة إلى "بو راشد" بمناسبة 50 عاما في خدمة الوطن

نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الشيخ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، رسالة "شكر وتقدير"، إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة مرور 50 عاما على "خدمته للوطن".

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر، إنه "مع (عام زايد) يكمل أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن راشد 50 عاماً في خدمة الوطن.. تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه، مضيفا: "حفظك الله يا بو راشد لتواصل مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح".

ونشر الشيخ محمد بن زايد صورة رسالة بعنوان "50 عاما فخر للوطن"، قائلا إن "الأمم والشعوب تعظم صناع أمجادها وحضارتها ورموزها فخرا واعتزازا بإنجازاتهم التي تتباهى بها الأجيال والأوطان، ونحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم".

وأضاف: "يكمل أخي محمد بن راشد مع (عام زايد) 50 عاما في خدمة الوطن منذ توليه مسؤولية قائد شرطة دبي... مسيرة حافة بالعطاء، رافق خلالها زايد وراشد (رحمهما الله) في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة".

وتابع الشيخ محمد بن زايد بالقول: "50 عاما يا بو راشد رفعت خلالها سقف الطموحات فاستثمرت بالإنسان وشيدت صروح الحضارة لتواصل مع أبنائك شعب الإمارات حصد المنجزات"، مؤكدا أن "أمامنا يا بو راشد ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل".