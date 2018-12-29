دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، السبت، أن "المجتمع الذي يحمي العدالة هو المجتمع الذي يحتمي بها"، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 40 "إرهابيا" غداة انفجار استهدف حافلة سياح بالجيزة.

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "من بديهيات العدالة: (كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه) المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن مقتل 40 "إرهابيا" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، حسبما أفادت قناة "النيل للأخبار" الرسمية المصرية.

وجاء إعلان وزارة الداخلية المصرية في أعقاب انفجار المريوطية الذي استهدف حافلة سياح بمحافظة الجيزة جنوبي البلاد، مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 سياح فيتناميين بالإضافة إلى مرشد سياحي مصري.

وكان البرادعي علق على الانفجار بقوله، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "لا يوجد سبب على وجه الأرض يبيح أو يبرر إزهاق روح بريئة. احترام قدسية الحياة هو ما يميزنا كبشر ويجب أن يعلو فوق أي اعتبار".