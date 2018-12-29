نشر ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لفت عدد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي الأنظار إلى اختفاء حساب الداعية السعودي الشهير، محمد العريفي، على موقع "تويتر" والذي يتابعه حوالي 21 مليون شخص، متسائلين عن السبب وراء ذلك.

ولا يُعلم السبب وراء توقف الحساب، وما إن كان دائماً أو مؤقتاً. وعند محاولة الوصول إليه عبر محركات البحث، تظهر رسالة للباحثين عنه بأن الصفحة غير موجودة.

ولم يصدر الداعية البارز أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن "تويتر"، علماً بأن صفحته على موقع "فيسبوك" التي يتابعها أكثر من 24 مليون شخص، لا تزال متاحة، وآخر تدوينة له يعود تاريخها إلى يوم الجمعة 28 ديسمبر/ كانون الأول.

روّاد موقع تويتر كانت لهم آراء متباينة حول اختفاء حساب الداعية حيث دشّنوا وسم #ايقاف_حساب_الشيخ_محمد_العريفي، وفيما يلي بعض مما كُتب:

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.