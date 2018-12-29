الأمم المتحدة تطالب السودان بتحقيق شامل حول مقتل متظاهرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس السودان بإجراء "تحقيق شامل" حول مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها السودان بسبب الأوضاع الاقتصادية، وذلك بعدما أقرت الحكومة السودانية بمقتل 19 شخصا خلال المظاهرات بينهما شرطيان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن غوتيريس "يناشد جميع الأطراف في السودان التزام الهدوء وضبط النفس"، مطالبا السلطات السودانية بإجراء "تحقيق شامل في الوفيات والعنف"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة، السبت.

وأفاد البيان بأن الأمين العام للأمم المتحدة "يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك العنف والوفيات المبلغ عنها". وأضاف البيان أن غوتيريس يقدم تعازيه إلى "جميع من فقدوا أحباءهم في العنف"، مؤكدا على "ضرورة حماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، الخميس، أن 19 شخصا قُتلوا، بينهم 2 من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي تحدثت فيه منظمة العفو الدولية عن مقتل 37 متظاهرا.