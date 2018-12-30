نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، عن احتجاجها رسميا على سير وزيرة الدولة الأردنية للإعلام المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، على العلم الإسرائيلي، بينما ردت الخارجية الأردنية بأن المبنى الذي شهد الواقعة هو مبنى خاص.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها باللغة العربية على تويتر، أنها تنظر بـ"خطورة بالغة لحدث إهانة العلم الإسرائيلي من قبل وزيرة بالحكومة الأردنية في مبنى نقابة المهندسين في عمان". وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن سفارتها في عمان "قدمت احتجاجا شديد اللهجة فيما تم استدعاء القائم بأعمال السفير الأردني في إسرائيل محمد حميد إلى وزارة الخارجية للتوضيح".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ماجد القطارنة إن السفارة الإسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وطلبت إيضاحات حول مرور جمانة غنيمات فوق العلم الإسرائيلي، خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية، الخميس الماضي، لحضور اجتماع رسمي.

وأضاف القطارنة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت، الأحد، أيضا لقاء القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في تل أبيب لذات الموضوع. وأوضح القطارنة أنه "تم إعلام الجانب الإسرائيلي أن المبنى هو مبنى خاص وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيسي لحضور اجتماع رسمي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية على احترام معاهدة السلام مع إسرائيل. وقال إن وزارة الخارجية "تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية ووفقاً للأصول المرعية في مثل هذه الحالات".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمانة غنيمات وهي تقف على العلم الإسرائيلي الموضوع على الأرض في مدخل مبنى مجمع النقابات المهنية، مع العديد من التعليقات العربية التي أشادت بالوزيرة.