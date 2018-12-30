غراهام لـCNN: الانسحاب الأمريكي من سوريا قد يؤدي إلى "ذبح" الأكراد

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام من عواقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في قرار سحب القوات.

وقال غراهام، في مقابلة مع CNN، إن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قد يؤدي بشكل مباشر إلى مقتل الأكراد السوريين. وأضاف: " إذا غادرنا الآن، الأكراد سوف يتعرضون للذبح".

ورأى غراهام أن "هناك 3 أمور مهمة بالنسبة لهذا البلد، أولها ضمان عدم عودة تنظيم داعش مجددا إلى سوريا". وقال: "يجب أن نحافظ على بقاء قواتنا هناك، هم داخل المرحلة الأخيرة لهزيمة داعش لكننا لم ننته من ذلك بعد".

وحذر غراهام من نقل ملف الأمن في سوريا من الولايات المتحدة إلى القوات التركية والروسية، ورأى أن ذلك التغيير سيضع الأكراد، الذين دربتهم وسلحتهم أمريكا، في خطر من قبل تركيا وداعش.

وقال غراهام: "أطالب الرئيس أن يضمن وجود قوات لدينا هناك لحمايتنا. لا يجب تسليم مسؤولية أمننا الوطني إلى قوة خارجية"، مضيفا: "إذا غادرنا الآن، الأكراد سيدخلون في حرب مع تركيا ويمكن أن يُذبحوا".

وكان دعم الولايات المتحدة لأكراد سوريا في مواجهة تنظيم داعش أحد أبرز النقاط الخلافية بين واشنطن وأنقرة، حيث تصنف السلطات التركية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) ووحدات حماية الشعب الكردية السورية (YPG) كـ"منظمات إرهابية" وتعتبرهما امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK).