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نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإطلاق مبادرة تحمل اسمه هي "سند محمد بن سلمان"، التي بدأت بالإعلان عن "سند الزواج"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد.

وتهدف مبادرة "سند محمد بن سلمان"، بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني، إلى "تلمّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة".

وذكر موقع المبادرة أن الفكرة جاءت من أجل "توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت ذاته التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرا مستداما وأقوى في الرسالة".

وأفاد موقع مبادرة "سند محمد بن سلمان" أن أولى مراحل المبادرة هي "سند الزواج" وهي "مخصصة للمتزوجين حديثاً "لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة".

ولم يحدد الموقع قيمة الدعم الذي سيقدم، لكنه أوضح شروط أهلية التقدم للحصول على "سند الزواج"، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

2- أن يكون عمر الزوج ما بين (21 - 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

3- أن يكون الزواج الأول للرجل.

4- أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

5- ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

6- ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

7- ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

8- إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

9- أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.