وصف صدام حسين بـ"البطل القومي المغوار".. بكري: سيبقى إعدامك "وصمة عار"

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

من ملفات المخابرات الأمريكية.. ما الذي حدث حين اقتربت لحظة القبض على صدام حسين؟

من ملفات المخابرات الأمريكية.. "المسلط" كلمة السر في رحلة البحث عن صدام حسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، صباح الأحد، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بـ"البطل القومي المغوار"، معتبرا أن إعدامه صباح عيد الأضحى في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006 "سيبقى وصمة عار".

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وقال بكري عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "في ذكري إعدام الشهيد صدام حسين في 30 ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٦ ، التحية لروحك الطاهرة أيها البطل القومي المغوار، سيبقى إعدامك وصمة عار تلاحق بوش (الرئيس الأمريكي الأسبق) وعصابته وعملاء إيران إلي يوم الدين، لقد مزقوا العراق ودمروا جيشه وأشاعوا فيه الفوضي، قتلوا وشردوا الملايين من أبناء شعبه، ونشروا الفتنة والطائفية على أرضه".

وأضاف بكري أنه "غدا سيعود العراق قويا فتيا مدافعا عن أمته"، لافتا إلى أن العراقيين "لا يعرفون اليأس أو القنوط، اقرأوا تاريخ العراق لتدركوا أن الشعب الأبي لن يستسلم ولن يركع إلا لله سبحانه وتعالي"، حسب قوله.