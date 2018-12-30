انطلاق "الموج الأحمر".. مناورات عسكرية بحرية بمشاركة 6 دول عربية

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن انطلاق مناورات عسكرية بحرية، تشارك فيها 6 دول عربية تطل على البحر الأحمر، هي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، لمدة 5 أيام.

وقال قائد الأسطول الغربي وقائد تمرين "الموج الاحمر-1" اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي، إن التمرين يهدف إلى "تعزيز الأمن البحري للدول المطلة للبحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة".

وأضاف الحربي، حسب بيان وزارة الدفاع السعودي، أن "البحر الأحمر يشكل أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم"، وتابع بالقول إن "التمرين يساهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة".

وبدوره، قال مدير التمرين العميد البحري الركن علي بن أحمد الغانمي إن هذا التمرين "ستُطبق من خلاله جميع التدريبات العملية والنظرية التي تُشكل جانب تدريب مهم لجميع القوات المشاركة"، وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية.

وذكر البيان أن "التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات، التي خُطط لها مسبقاً بشكل دقيق، يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة، تُعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية".