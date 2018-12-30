وزير العدل التركي: سنتابع قضية جمال خاشقجي حتى النهاية

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، الأحد، أن بلاده ستتابع حتى النهاية قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وستلجأ في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة.

وقال غُل إن جريمة قتل خاشقجي تتعلق "بحق الإنسان في الحياة"، مضيفا أن "تركيا ستتابع إلى النهاية هذه القضية التي استهدفت من خلالها حياة إنسان"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن مقابلة له مع قناة CNN Turk.

وأضاف غُل أن تركيا "تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث". وأشار إلى أن السلطات التركية طلبت من نظيرتها السعودية تسليمها متهمين في القضية وإن تركيا تتابع الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول.

وكان القضاء التركي أصدر مذكرة توقيف، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.