أردوغان: تركيا لن تكون ضحية لأحداث المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بمواصلة العمل من أجل استقرار وازدهار الشعب التركي، وذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أن تركيا لن تكون ضحية الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال أردوغان إن تركيا "ليس لها أطماع في أراضي أي دولة، وأن هدفها الوحيد هو تحقيق مستقبل آمن ومزهر لكل الأشقاء في المنطقة". وأضاف: " لسنا من تسبب بأحداث المنطقة، ولن يكون بلدنا ضحية تلك الأحداث.. نحن نخطط وننفذ جميع الخطوات التي نتخذها استنادا لهذا الفهم".

واعتبر أردوغان أن التطورات في سوريا "نتيجة لجهودنا"، وقال إن "تركيا أظهرت موقفا إنسانيا وأخلاقيا منذ بداية الأزمة السورية، ووقفت دائما إلى جانب المتضررين والمظلومين". كما أكد على مواصلة العمل للمساهمة في تحقيق استقرار العراق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان: "نحن إلى جانب إحلال السلام والاستقرار والتسامح والعدالة في منطقتنا والعالم بأسره، ومن هذا المفهوم ندافع عن حقوق القدس، ودمشق، وبغداد، والقاهرة، وطرابلس، وسراييفو، والقرم". وتابع بالقول إن "تأمين مستقبل واعد لتركيا دفعنا لاتباع سياسات أكثر نشاطًا على الصعيدين الدبلوماسي والميداني".