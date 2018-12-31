البشير يعد بتخفيف الأعباء الاقتصادية وتوسيع المشاركة السياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الاحتجاجات التي تشهدها السودان، تعهد الرئيس عمر البشير، الإثنين، بالعمل من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة، وذلك في خطابه بمناسبة عيد استقلال السودان الـ63.

وقال البشير إنه "على الرغم من أن البلاد قد قطعت شوطاً كبيراً، وأنجزت الكثير في مسار بناء الدولة والمجتمع، منذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا، إلا أن ذلك يبقى دون مستوى الطموح والآمال، ويتقاصر أمام التضحيات الغالية التي قدمها شعبنا، وما يتطلع إليه من تقدم يتناسب وقدرات وإمكانات البلاد".

وأضاف: "بلادنا تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من مجتمعنا، لأسباب خارجية وداخلية تعلمونها، ونحن إذ نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل، فإننا على ثقة بأننا نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة، والعودة إلى مسار التنمية الشاملة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ودعا البشير القوى السياسية والحزبية السودانية إلى "المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، ومنها القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح وتقديم البدائل، لا بالتنافس والكسب السياسي". وقال: "نؤكد مضينا في منهج تعزيز وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة، لجميع أطياف شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، دون إقصاء أو تفرقة".

وأضاف: "ملتزمون بإجراء الانتخابات في 2020 في أجواءٍ حرة نزيهة، وندعو كافة القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة فيها، بروح التنافس الوطني الشريف، تحقيقاً للشورى والديمقراطية الحقة، وتعزيزاً لمبدأ التداول السلمي للحكم".

وحول الأوضاع الاقتصادية، قال البشير: "تم وضع ميزانية عام 2019 برؤية جديدة، تستهدف النهضة وتجاوز الأزمات الراهنة، بمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلاً عن نظام البنود التقليدي".

وأضاف: "كما أن الميزانية قد هدفت لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، من خلال إبقاء الدعم على كثير من السلع، وزيادة الرواتب، ودعم الإنتاج للصادر، وعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف، في خطوة كبيرة لتوجيه الدعم بشكلٍ مباشرٍ لمستحقيه".