ترامب يدافع عن الانسحاب من سوريا: النتائج أفضل مما توقعت

نشر الاثنين ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن قراره بالانسحاب من سوريا، موضحا أن أحد ركائز برنامجه الانتخابي كان إعادة القوات الأمريكية المشاركة في حروب خارجية.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إنه "إذا فعل أي شخص آخر غير دونالد ترامب ما فعلته في سوريا، التي كانت فوضى لتنظيم داعش عندما أصبحت رئيسا، لكان يُعتبر بطلا وطنيا".

وأضاف: "داعش انتهى بدرجة كبيرة، ونُعيد قواتنا ببطء إلى الوطن بينما نحارب ما تبقى من داعش". وتابع بالقول: "لقد ركزت في برنامجي الانتخابي على الانسحاب من سوريا وأماكن أخرى".

وهاجم ترامب منتقدي قراره بالانسحاب من سوريا، قائلا: "الآن عندما بدأت الانسحاب، تقوم وسائل الإعلام الكاذبة أو الجنرالات الفاشلون الذين كانوا عاجزين عن أداء وظيفتهم قبل وصولي للسلطة، بانتقادي وانتقاد خططي الفعالة".

وأضاف: "أنا فقط أفعل ما قلت إنني سوف أفعله... باستثناء أن النتائج أفضل بكثير مما توقعت. لقد ترشحت ضد الحروب التي كانت بلا نهاية. تذكروا".