دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانسحاب من سوريا، لن يؤثر بأي شكل على ما تقوم به الولايات المتحدة مع إسرائيل لحماية أمنها.

جاء ذلك خلال لقاء بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرازيل، على هامش حضورهما حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد جاير بولسونارو.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان، إن بومبيو ونتنياهو "ناقشا التهديد غير المقبول الذي يشكله العدوان الإقليمي والاستفزاز من جانب إيران وعملائها لإسرائيل وأمن المنطقة"، مضيفا أن بومبيو أكد "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

وقال بومبيو لنتنياهو إن "القرار الذي اتخذه الرئيس بشأن سوريا لن يغير بأي طريقة ما تعمل عليه هذه الإدارة بجانب إسرائيل. الحملة ضد تنظيم داعش مستمرة. وجهودنا لمواجهة العدوان الإيراني مستمرة، والتزامنا باستقرار الشرق الأوسط وحماية إسرائيل مستمر بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل القرار".

وأضاف بومبيو: "لقد قمنا جميعا بعمل جيد في عملية (درع الشمال)، وندرك التهديد بانتهاك سيادة إسرائيل من قبل حزب الله المدعوم من إيران وسنعمل سويا على مواجهة ذلك بالشكل الصحيح".

من جانبه، قال نتنياهو لبومبيو: "أثمن كثيرا دعمك ودعم الرئيس الراسخ لجهودنا الرامية إلى الدفاع عن أنفسنا في سوريا خلال الأيام الأخيرة". وأشار إلى أن محور محادثتهما هو كيفية "تعميق التعاون الاستخباراتي والعملياتي" في سوريا وفي أماكن أخرى، وسبل "صد العدوان الإيراني" في الشرق الأوسط.