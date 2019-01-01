دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، عن تنفيذ حكم "القتل تعزيزا" على مصريين اثنين، في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة، بعد إدانتهما في قضية تهريب مخدرات.

وأوضحت الداخلية السعودية، في بيان، أنه تم القبض على عطيوي فراج عطية سليمان وصبحي عودة جميع، مصريي الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر".

وأضاف بينا الداخلية أن "التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن تنفيذ الحكم يأتي "ليؤكد للعموم حرص الحكومة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

ويعتمد القضاء السعودي على الشريعة الإسلامية، وتنقسم الأحكام إلى 3 أنواع هي: القصاص ويكون في جرائم مثل القتل والتعدي على الأطراف والجنايات، والحدود وتكون في العقوبات المقدرة شرعا كحد الزنى وحد السرقة، والتعزيز ويكون للمحاسبة على أفعال لم تشرع فيها الحدود.