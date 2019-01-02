دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف على قائمة الإرهاب من قبل السعودية، الحكومة السودانية والمتظاهرين للالتزام بعدد من الأمور لافتا إلى أن ما يحدث في السودان "مؤلم".

00:58 مشاهد حصرية لاحتجاجات السودان ومطالب برحيل البشير

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب وندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بما يأتي: حرمة القتل والتخريب والإفساد، واحترام الإنسان وحقوقه والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة، والبدء بعلاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين، وتشكيل مجلس من ممثلي المتظاهرين والحكومة لحل الأزمة".

وتأتي تغريدة القرة داغي بعد أن دعت أحزاب سودانية، الثلاثاء، إلى تغيير النظام السياسي وتشكيل مجلس سيادة انتقالي وحكومة مؤقتة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك وسط موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام عمر البشير.

ويذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عن إضافة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه حينها يوسف القرضاوي المحسوب على أنه الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الإرهاب وذلك ضمن ما وصفته بـ"الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه".