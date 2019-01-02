دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، عن طرح مبادرة جديدة في 2019، من أجل توفير "حياة كريمة" للفئات المجتمعية "الأكثر احتياجا"، على حد تعبيره.

وقال السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "في مستهل عام ميلادي جديد، تأملت العام الماضي باحثاً عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي". وأضاف أن المواطن المصري "هو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجرداً، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وتابع السيسي بالقول: "لذلك، فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك، لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً، رجالاً ونساءً، وبرعايتي المباشرة، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام ٢٠١٩".

ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن المواطن المصري هو الذي يتحمل عبء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية مع ارتفاع تكاليف المعيشة دون زيادة مناسبة للمرتبات. وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إجراءات منها تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.