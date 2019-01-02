دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتحت مريم رجوي، الرئيس المنتخب من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تغريداتها في بداية 2019 بمواصلة الدعوة إلى الاحتجاجات ضد النظام الإيراني الذي وصفته بـ"القمعي"، وفقا لما جاء بحسابها على موقع "تويتر".

وفي 3 تغريدات جديدة، قالت رجوي إنه "يمكن سماع صرخات المزارعين في أصفهان بسبب حقوقهم من جسر خاجو على الرغم من الإجراءات القمعية والاعتقالات لعدد منهم".

ووجهت رجوي التحية إلى المزارعين المحتجين، داعية "جميع الشباب إلى دعمهم"، فضلا عن قولها إنه "ستستمر الاحتجاجات والانتفاضات من قبل الطبقات المختلفة بالتوازي مع وحدات المقاومة حتى يصلون إلى النصر".

ولفتت الأنظار إلى استمرار المظاهرات "ضد الظلم والتمييز"، مضيفة أن "القوى القمعية حاولت وقف الاحتجاجات بفرض قيود والقيام بعمليات اعتقال دون جدوى"، خاتمة تغريداتها بقولها: "الاحتجاجات والانتفاضات مستمرة".