نتفلكس تسحب حلقة عن مقتل خاشقجي بالسعودية وتوضح السبب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت شبكة قنوات نتفلكس عن سحب حلقة من المسلسل الكوميدي "ذا باتريوت" تتناول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وتمنع عرضها بالسوق السعودية.

ويتحدث مقدم البرنامج، حسن منهاج، في الحلقة المقصودة عن تعدد الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي منذ بدايات التحقيقات، وطريقة تعامل الإدارة الأمريكية معها.

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وأوضحت الشركة في بيان: "نحن ندعم الحرية الإبداعية بالعالم أجمع، وأزلنا هذه الحلقة في السعودية بعد تلقينا طلبا قانونيا وتماشيا مع القانون المحلي"، لافتة إلى أن الحلقة لن تتوفر في السعودية ولكنها ستتوفر في باقي دول المنطقة وعلى موقع الشركة في يوتيوب.

متحدث باسم نيتفلكس قال لـCNN إن الحلقة كانت متوفرة في السعودية منذ عرضها بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

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وتنص المادة السادسة من قانون جرائم المعلوماتية بالسعودية على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من جرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".