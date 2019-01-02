خارجية الصومال توضح سبب اعتبار المبعوث الأممي فيها شخصا غير مرغوب به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، أن قرار اعتبار نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في البلاد "شخصا غير مرغوب فيه" يرجع لعدد من التجاوزات.

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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "هذا القرار جاء بعد تجاوز مكتب المبعوث الأممي إلى الصومال للأعراف والتقاليد الدولية بشكل واضح، وقيامة بالتدخل السافر في شؤون ووحدة البلاد"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التجاوزات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه وبالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية، فإنه "تم إبلاغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال سعادة نيكولاس هايسوم بأنه شخص غير مرغوب به في البلاد، ولا يمكنه العمل فيها".

وتناقلت وسائل إعلام صومالية محلية أن هذا القرار يأتي بعد رسالة وجهها المبعوث الدولي إلى وزارة الأمن الصومالية طالبها فيها بتقديم توضيحات حول أعمال عنف شهدتها مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال معتبرا إياها انتهاكا لحقوق الإنسان.

وكان هايسوم وجه وإدانة "شديدة اللهجة" بعد الهجوم غير المباشر على مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الصومالية، مقديشو، والتي تبنت حركة الشباب المجاهدين الصومالية مسؤوليتها في بيان منسوب.