ترامب بشأن سوريا: "لم أقل أبدا إننا سنغادر غدا"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سحب قواته من سوريا لن يكون سريعا ولا بطيئا، لكنه رفض تحديد جدول زمني لإعادة الجيش إلى بلاده.

وأوضح ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "لم أقل أبدا سريعا أو بطيئا"، مضيفا: "قال أحدهم لأربعة أشهر، لكنني لم أقل ذلك أيضًا".

وأضاف: "نحن نخرج من سوريا. انظر، نحن لا نريد سوريا"، ليستكمل بعدها بالحديث عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قائلا عنه: "لقد تخلى عن سوريا قبل سنوات عندما لم ينتهك الخط الأحمر".

كما تطرق ترامب إلى سلفه أوباما، لقراره بـ"عدم انتهاك بيانه" حول الخط الأحمر في سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. وقال: "أنت تعرف أن صنع تهديد ما على ما يرام، لكن يجب عليك دائماً متابعة ذلك"، مضيفاً أن "سوريا ضاعت منذ زمن بعيد".

ورأى ترامب أن سوريا ليست أكثر من "رمل وموت" قبل الحديث عن الأكراد في ذلك البلد. وقال: "الأكراد، إنه أمر مثير للغاية"، مضيفا أن "تركيا لا تحبهم".

وتابع: "لم يعجبني حقيقة أنهم يبيعون النفط الصغير الذي يملكونه لإيران" و"نحن لا نشعر بسعادة غامرة بشأن ذلك"، معتبرا أنه "في الوقت نفسه، يقاتلون بشكل أفضل عندما نقاتل معهم".

ويضيف ترامب: "نريد حماية الأكراد على الرغم من ذلك" و"لكنني لا أريد أن أكون في سوريا إلى الأبد". كما أعاد ترامب إحياء ادعائه بأن روسيا غير راضية عن انسحاب القوات الأمريكية لأنها تجبر القوات الروسية على السيطرة على القتال ضد داعش. وقال ترامب: "روسيا ليست سعيدة، أنت تعرف ماذا، إنها ليست سعيدة" و"نحن نقتلهم من أجلهم ... نحن نقتل داعش، أيضا، لإيران".

واستكمل ترامب بأنه "لم أقل أبداً أننا سنغادر غداً"، مضيفا: "لقد قلت إننا نخرج جنودنا... لكننا نخرج بقوة كبيرة"، حسب تعبيره.