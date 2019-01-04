دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، عددا من الصور تظهر أطفالا يقاتلون في صفوف جماعة الحوثي في اليمن، قائلا إنها جريمة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للسفير السعودي على صفحته بتويتر، حيث قال: "تجنيد المليشيا الحوثية للأطفال في اليمن جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم، حيث تقوم المليشيا الحوثية بخطف الأطفال من البيوت والمدارس للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفين بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأبسط قواعد الرحمة والإنسانية".

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وتابع قائلا: "وجد التحالف العربي أطفالاً في ساحة المعركة تم تجنيدهم من قبل المليشيا الحوثية، ولهذا الغرض أنشأ @KSRelief عدد من المبادرات لإعادة تأهيلهم من ضمنها اعادتهم للمدارس، ومعالجتهم نفسياً من آثار مشاركتهم في الحرب، وإقامة دورات توعوية للأسر عن مخاطر تجنيد الأطفال".

وأضاف: "قامت المملكة بإعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلبا جراء انتهاك المليشيا لبراءة طفولتهم والزج بهم في المعارك. وطالما عبرت المملكة عن أهمية اتخاذ المجتمع والاعلام الدولي لموقف حازم تجاه هذه الجريمة الحوثية البشعة بفضحهم وإنزال اشد العقوبات بالذين ينتهكون حقوق الأطفال".

وأردف: "تبذل المملكة جهوداً كبيرة ومتواصلة لمكافحة تجنيد الأطفال في اليمن، ونجدد الدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الاطفال في اي معارك بدءاً من اليمن حيث ينتهك الحوثيون يوميا حقوق الاطفال بتجنيدهم. آن الأوان ان يقوم الاعلام العالمي بدوره الحقيقي في المساهمة بوقف هذا الانتهاك الخطير".