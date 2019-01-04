ملفات جولة بومبيو في يناير 2019.. تحقيق خاشقجي وإيران ومكافحة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد منطقة الشرق الأوسط لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور الأردن ومصر والبحرين والإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وذلك في الفترة من 8 إلى 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فسيبدأ بومبيو جولته في عمان، حيث سيلتقي بالقادة الأردنيين لـ"مناقشة مجالات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى سبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن".

وسيبحث بومبيو مع القادة الأردنيين "القضايا الإقليمية الهامة بما فيها سوريا وعلاقات الأردن التجارية المستقبلية مع العراق"، ثم سيسافر بعد ذلك إلى القاهرة حيث سيلتقي بالقادة المصريين لـ"مناقشة القضايا الإقليمية الحاسمة، بما في ذلك إيران وغزة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والطاقة".

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ومن المقرر أن يلقي بومبيو العام كلمة حول "التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط". وفي المنامة، سيجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع قادة بحرينيين لـ"مناقشة مجالات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى طرق لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين".

ولفت موقع وزارة الخارجية الأمريكية الأنظار إلى بحث بومبيو خلال زيارته إلى البحرين "قضايا إقليمية مهمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والعمل معاً من خلال التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة الأنشطة الخطيرة للنظام الإيراني".

وفي أبو ظبي، يلتقي بومبيو مع قادة دولة الإمارات العربية المتحدة لـ"مناقشة القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك سبل توسيع العلاقات في مجالات مثل التجارة والاستثمار. كما يناقش "ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات التي أبرمت في محادثات اليمن في السويد، لا سيما وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة، دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن".

وأوضح موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيرأس وفد بلاده في "الحوار الاستراتيجي الثاني بين الولايات المتحدة وقطر بالدوحة، والذي سيزيد من تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والعمل، والتعليم، والثقافة، والمسائل التجارية".

وتابع: "كما سيلتقي قادة قطريين لمناقشة القضايا الإقليمية، مثل أفغانستان وأهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد في مواجهة النظام الإيراني المزعزع للاستقرار والنهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة".

وخلال زيارته إلى الرياض، سيجتمع بومبيو مع القادة السعوديين لـ"مناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك اليمن وإيران وسوريا". وسيناقش بومبيو "سبل مواصلة دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث بينما يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف لإنهاء الصراع وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لليمن".

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وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه "سيسعى الوزير (بومبيو) أيضا إلى الحصول على تحديث بشأن التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي". وفي مسقط، سيجتمع مع القادة العمانيين لـ"مناقشة سبل تعزيز السلام في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في اليمن، والبناء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وعمان".

كما سيناقش بومبيو والقادة العمانيون "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط وأهمية قيام دول مجلس التعاون المتحدة في دفع عجلة السلام والازدهار والأمن في المنطقة".

ومن المقرر أن يختتم بومبيو جولته في الكويت، حيث سيقود الوفد الأمريكي في الحوار الاستراتيجي الثالث بين الولايات المتحدة والكويت، والذي سيركز على "العديد من مجالات التعاون الجديدة، بما في ذلك الدفاع والأمن السيبراني وتعزيز العلاقات الاقتصادية". كما يلتقي مع القادة الكويتيين لـ"مناقشة القضايا الإقليمية الهامة، بما في ذلك الحاجة إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن"، حسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية.