دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت قناة "CBS" الأمريكية مقطع فيديو لمذيع ومنتجة برنامج "60 Minutes" يتحدثان فيها عن كواليس إجراء الحوار مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الحوار سيتم بثه الساعة السابعة مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة الثانية صباح الإثنين بتوقيت القاهرة).

وكانت CBS ذكرت، الخميس الماضي، أن السفير المصري في واشنطن طلب من فريق برنامج "60 Minutes" بعد تسجيل الحوار مع السيسي عدم إذاعته. وأضافت أن "الأسئلة حول اعتقال السيسي معارضيه للحفاظ على حكمه، ومذبحة 800 مدني في مصر (فض اعتصام الإخوان المسلمين في رابعة عام 2013) عندما كان وزيرا للدفاع، لم تكن من نوعية الأخبار التي تريد حكومته إذاعتها".

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وقالت منتجة البرنامج، ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى فريق السيسي أي علم بنوعية الأسئلة قبل الحوار، إنهم "أرادوا الحصول على كافة الأسئلة بشكل خطي قبل المقابلة، وكانت بيني وبينهم مناقشات على مدى حوالي شهر، إذ كنت أقول: بالتأكيد لا، لأنها ليست الطريقة التي نعمل بها في برنامج 60 Minutes".

وأضافت: "أدركنا أن لدى السيسي رغبة في الظهور على المسرح العالمي، أراد أن يكون شخصية ظاهرة مع القادة الأقوياء في الشرق الأوسط، ولذلك اقترحنا عليهم أن هؤلاء القادة الأقوياء يأتون إلى برنامج 60 Minutes".

من جانبه، قال مذيع البرنامج سكوت بيلي، ردا على سؤال عما كان إذا هناك أسئلة كان يرى أنها قد تدفع السيسي إلى نزع الميكرفون أو لا تُعجبه، إنه "لا يهمنا ذلك، لا يهمنا ذلك، إذا كان لدي سؤال يجب طرحه فعلا نيابة عن العالم كله، وإذا كان سينزع الميكروفون وسيغادر الغرفة، سنعتبر هذه إجابته". وأضاف المذيع أنه لا يعلم إذا كان السيسي يعرف ما هو برنامج "60 Minutes" قبل إجراء الحوار أم لا.