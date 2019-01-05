دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل مستشار الأمن القومي، جون بولتون، إلى إسرائيل، السبت، لمناقشة عدة قضايا مشتركة بين الدولتين، وأبرزها انسحاب واشنطن من سوريا.

وقال بولتون في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هبطت للتو في إسرائيل، أتطلع للقاء المسؤولين الإسرائيليين البارزين غدا لمناقشة عدد من الأولويات المشتركة بين أمريكا وإسرائيل".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي في نفس التغريدة قائلا إن على رأس القضايا التي سيتم مناقشتها، التزام أمريكا بحماية أمن إسرائيل.

وكان قد قال بولتون في تغريدة نشرها الجمعة إنه سيزور إسرائيل وتركيا لمناقشة سحب القوات الأمريكية من سوريا والتنسيق مع حلفاء أمريكا لضمان عدم عودة تنظيم داعش ومكافحة الأنشطة "المؤذية" لإيران في المنطقة.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر/كانون أول الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا، بعد ما وصفه بـ"هزيمة" داعش، وأشار إلى أن الدور قد حان على بقية الحلفاء للتخلص من بقايا التنظيم.

ومنذ أن أعلن ترامب سحب القوات من سوريا، اشتعل الصراع بين قوى عدة على المناطق التي ستنسحب منها واشنطن، وعلى رأسها مدينة منبج التابعة لمحافظة حلب في شمال سوريا، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (ذات الغالبية الكردية).

وكانت قد انسحبت فصائل مسلحة كردية من منبج، قبل أيام قليلة، فاسحة المجال أمام الجيش السوري للدخول إلى المدينة في عملية يسعى من خلالها الأكراد لحماية أنفسهم من هجوم تركي عنيف ووشيك.