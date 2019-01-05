وزير خارجية قطر عن "إلهاء الشعوب بأزمات مفتعلة": الشمس لا تُغطى بغربال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، السبت، أن "افتعال" الأزمات و"إلهاء" الشعوب بها ليس له جدوى، وذلك مع مرور عام ونصف على قطع العلاقات بين بلاده من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن: "افتعال الأزمات وخلق عدو وهمي ليس بالسياسة الناجعة خاصة في منطقتنا، فما نحتاجه اليوم هو التنمية الحقيقية لشعوبنا والحوار القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس المراهقة السياسية".

وأضاف: "الحفاظ على حقوق ومكتسبات شعوبنا وتوظيف مقدرات دولنا لخدمتهم أفضل بلا شك من إلهاء الشعوب وإشغالها بأزمات مفتعلة لا جدوى منها ولا طائل، ومحاولة خداعهم بانتصارات وهمية، فالشمس لا تغطى بغربال".

وتابع وزير الخارجية القطري بالقول إن "الدوحة ماضية في مسيرة نهضتها لتكون نموذجاً وأملاً لما يمكن أن يكون عليه عالمنا العربي، ففي قطر اتحدت القيادة الصادقة الحكيمة والإرادة الجماعية الحقيقية والنتيجة نراها اليوم، ولن ندخر جهداً للمحافظة عليها".