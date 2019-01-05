واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شككت وزارة الخارجية الأمريكية في "مصداقية" المملكة العربية السعودية بشأن قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعليقا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي من المقرر أن تبدأ، الثلاثاء المقبل لعدد من دول المنطقة بينها السعودية، قال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، إن بومبيو سيسعى للاطلاع على آخر مستجدات التحقيقات في قضية خاشقجي.

وعقدت محكمة سعودية، الخميس الماضي، أول جلسة في قضية خاشقجي، وطالب فيها النائب العام بإعدام 5 متهمين، ولم تُعلن السلطات السعودية عن أسماء المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة.

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية: "لا أعتقد من وجهة نظرنا أن الرواية التي يقدمها السعوديون أو العملية القضائية قد وصلت إلى مستوى المصداقية وتحقيق المساءلة". وأضاف: "نواصل العمل على ذلك مع السعوديين ونؤكد لهم أن من مصلحتهم العمل على ذلك بكل ما لديهم من قوة، للتخلص من هذا العبء والخروج من ظل هذه الحادثة التي أثارت احتجاجا كبيرا".

وأكد المسؤول الأمريكي على أهمية الحاجة إلى "عملية قضائية ذات مصداقية" لمحاسبة المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ عملية خاشقجي. وقال: "نريد رؤية هذه العملية تتحرك بأسرع ما يمكن حتى يصل السعوديون إلى مستوى المصداقية عاجلا وليس آجلا".