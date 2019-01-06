مقتل شرطي خلال تفكيك عبوة ناسفة أمام إحدى الكنائس في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قتل ضابط شرطة مصري، مساء الثلاثاء، خلال تفكيك عبوة ناسفة مزروعة أمام إحدى الكنائس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك مع بدء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما أصيب اثنان آخران جراء الحادث، رغم الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط الكنائس.



وقال الأنبا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، إن ضابط من شرطة المفرقعات توفى وأصيب اثنان آخران من عناصر الأمن إثر تفكيك عبوة ناسفة بجوار كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة، الواقعة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.



وأوضح حليم فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الضابط شرع في تفكيك العبوة، بعد ورود معلومات عن وجود عبوة ناسفة بجوار الكنيسة وتبعد عنها حوالى 8 أمتار وانفجرت أثناء تفكيكها، وأكد الأنبا أن هذا العمل لن يعطل استعدادات الأقباط للاحتفال بأعياد الميلاد.



وقال مصدر أمنى لـCNN بالعربية، إن ضابط مفرقعات قتل أثناء تفكيك عبوة ناسفة قرب كنيسة العذراء وابو سيفين بعذبة الهجانة، وجاري الحصر والتأكد من الإصابات، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمي يتضمن التفاصيل لاحقا.



ويأتي هذا العمل بعد أيام من استهداف حافلة تقل سياح من فيتنام عقب زيارتها منطقة الأهرامات، مما أدى إلى وفاة عدد من السائحين.